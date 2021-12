Ścieżki rowerowe do 12 km od Myszkowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Trasy rowerowe w okolicy Myszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Myszkowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 grudnia w Myszkowie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 grudnia w Myszkowie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 140,77 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 766 m

Suma zjazdów: 1 795 m

Trasę dla rowerzystów z Myszkowa poleca Aza

Wycieczka powstała dzięki zamieszczonej trasce przez użytkownika Traseo. Super traska wzdłuż Warty aż do źródeł w Kromołowie. Do Poraju przyjechałem pociągiem i po zatoczeniu pętli wróciłem do domu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest asfalt, leśne dukty, piach jak nad morzem :-) , brukowane ścieżki rowerowe, szuterek... Dla każdego coś innego :-) . Do obejrzenia parę zamków, piękne widoki naszej Jury i oczywiście naszą Wartę ! Łączna wysokość podjazdów 819.7 m. 54% traski to bezdroża.

Nawiguj