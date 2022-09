Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Żarkach zaprasza pielgrzymów i turystów

Patron paulinów wyrzeźbiony w lipie

Św. Paweł Pierwszy Pustelnik, patron paulinów i bł. Euzebiusz witają turystów, pielgrzymów przy wejściu do sanktuarium maryjnego znajdującego się w Żarkach, w dzielnicy Leśniów.

Błogosławiony Euzebiusz to założyciel zakonu paulinów w XIII wieku. Bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia, na Węgrzech. odegrał decydującą rolę przy powstaniu i założeniu zakonu paulinów. Tradycja zakonna o Euzebiuszu przekazała bardzo skromne wiadomości, bo źródła dotyczące początków historii zakonu, zostały na skutek najazdów tureckich zniszczone. Ustne przekazy zadecydowały o tym, że późniejsi kronikarze zakonni poświęcają swemu ojcu i mistrzowi wiele uwagi. Przyjęło się mówić, że Euzebiusz był tylko organizatorem zakonu paulinów, gdyż o jego duchowości i charakterze zadecydowali także sami pustelnicy, którzy z inspiracji Euzebiusza utworzyli wspólnotę — pierwszą społeczność eremicką w połowie XIII wieku. Euzebiuszowi udało się uratować i zachować te wartości w nowym stylu życia klasztornego. j. Euzebiusz odegrał zasadniczą rolę przy tworzeniu się duchowości i charakteru zakonu paulinów.

Sebastian Żurawski, artysta plastyk wyrzeźbił tuż przy wejściu do sanktuarium Matki Boskiej Opiekunki Rodzin w Leśniowie te dwie najważniejsze postaci w historii zakonu paulinów — św. Pawła Pierwszego Pustelnika i bł. Euzebiusza. Do tworzenia rzeźby został zaproszony przez ojców paulinów.