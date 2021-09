Rowerem do 18 km od Myszkowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rowerem w okolicy Myszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Myszkowa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Myszkowie ma być 17°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Myszkowie ma być 19°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 67,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 1 358 m

Suma zjazdów: 1 346 m

Trasę rowerową mieszkańcom Myszkowa poleca Marek79

Spokojna rowerowa wycieczka do Ogrodzienca z znajomymi z Boguchwalowic.Droga w większości biegła asfaltem.Przejechany dystans to 65 km.Pogoda w sam raz do jazdy na rowerze.

Nawiguj