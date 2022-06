Rekrutacja wojskowa w Starostwie Powiatowym w Myszkowie

W powiecie myszkowskim w 2022 roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązanych jest się stawić 307 mężczyzn i 12 kobiet.

W pierwszym dniu, na sali sesyjnej kwalifikantów przywitali Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk. Mariusz Błaszczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Żmudzka.

W skład Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myszkowskiego wchodzą: przewodniczący: lek. med. Sławomir Cichoń, sekretarz: Marta Marchewka i pielęgniarka: Iwona Ślęzańska.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2003 r. tzw. „rocznik podstawowy”;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekar¬skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe¬niem kwalifikacji wojskowej,

zostały uznane przez powiatowe komisje lekar¬skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1998—2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. „ochotnicy”.

Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.