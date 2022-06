Rekonstrukcja zamku w Mirowie. Jak będzie wyglądał? W środku powstają krużganki. Zobacz ZDJĘCIA

Co się tam dzieje? Rąbka tajemnicy uchyla Jarosław W. Lasecki, właściciel zamku w Mirowie i sąsiedniego, zrekonstruowanego w Bobolicach.

- Królewski, kazimierzowski Zamek Mirów, obok swego „bliźniaczego” Zamku Bobolice jest zdecydowanie wielką atrakcją turystyczną na Jurze. Będący w procesie rewitalizacji od kilkunastu lat, powoli odzyskuje swe dawne piękno - mówi Jarosław W. Lasecki.

Dzięki staraniom senatora Jarosława Laseckiego i jego rodziny, która od kilkudziesięciu lat finansuje ze swych prywatnych środków trwa rewitalizacje jurajskich zamków i zabytków. Bo z samych biletów nie da się udźwignąć takich inwestycji.

- To taka nowoczesna forma patriotyzmu – mówi Jarosław Lasecki. - Nie pytaj co ten region może zrobić dla ciebie, pytaj co ty możesz zrobić dla tego regionu. Bo to przecież nasza mała ojczyzna. Ja odbudowuję królewskie zamki.