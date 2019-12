Przekazania sztandarów "Solidarności" Starostwu Powiatowemu ZDJĘCIA

Następnie głos zabrała Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, która wyraziła wielkie uznanie dla postawy wszystkich działaczy Solidarności.

- W przyszłym roku obchodzić będziemy 40 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Był to przełomowy czas dla Polski i Europy. Zapoczątkowano wówczas drogę do wolnej Polski. To właśnie w 1980 roku powstawały związkowe organizacje zakładowych Solidarności. Tak było również w Myszkowie. Niemymi świadkami tamtych dni są właśnie te odnowione sztandary komisji zakładowych, przypominające o ludziach Solidarności, którym nie zabrakło siły i odwagi do walki. Często płacili za to wysoką cenę, represjonowani psychicznie i fizycznie. Nie wahali się, aby w godzinie próby stanąć po stronie wartości. Ci ludzie dzisiaj są wśród nas. To im jesteśmy wdzięczni za naszą wolność, za suwerenną Polskę. Represje, które dotykały działaczy Solidarności były ciężkie do uniesienia. W tamtych trudnych czasach właśnie te odnowione dziś sztandary pozwalały przetrwać – mówiła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.