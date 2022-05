Przegląd tygodnia z 29.05.2022 w Myszkowie. Najważniejsze wydarzenia od 22.05 do 28.05.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Myszków, 29.05.2022. 22.05 - 28.05.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piękne kobiety w jednym z największych na Śląsku klubów! Kluby w regionie jak co weekend, prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przetacza się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy ludzi od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w ostatni piątek i sobotę w katowickim klubie Pomarańcza. Piękne kobiety, przystojni panowie, świetna muzyk... Zobacz te zdjęcia.

Każdemu gotówka – bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce. Sprawdź eksperymentalny program: kto skorzysta. Bezwarunkowy dochód podstawowy to comiesięczna wypłata gotówki dla każdego – bezwarunkowy, bo bez względu na to, czy ktoś jest bogaty, czy biedny, pracuje czy nie. Ma gwarantować ludziom wolność decyzji, czy chcą pracować lub ubiegać się o wsparcie, czy nie chcą, a jednocześnie ma zapewniać wolność od ubóstwa.