Przegląd prasy z września 2021 w Myszkowie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd września 2021 w Myszkowie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Fajne KARTKI na DZIEŃ CHŁOPAKA 2021. Na ten dzień z utęsknieniem czekało wielu chłopaków - dziś DZIEŃ CHŁOPAKA 2021! Oj nie sprawmy im zawodu - drobny prezent, życzenia, czy wysłana kartka to zawsze wspaniały gest, który każdy chłopak doceni. W naszej galerii prezentujemy najciekawsze kartki z życzeniami na DZIEŃ CHŁOPAKA - do pobrania i wysłania SMS-em, czy przez Messengera. Tak więc do dzieła!

Projekt domu o powierzchni 362 m2, który stoi pod Krakowem, został wyróżniony prestiżową nagrodą Rethinking the Future Awards jako jedyna realizacja z całego świata w kategorii Prywatna Rezydencja. Za ten sukces odpowiada BXB Studio, biuro architektoniczne z Krakowa prowadzone przez Bogusława Barnasia. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia tej inwestycji.