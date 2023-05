Przegląd prasy z Myszkowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.05.2023

NAUKA. Matura 2023 z języka polskiego - sprawdź ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI! Ponad 34 tysiące osób w województwie śląskim podejdzie w tym roku do egzaminu dojrzałości. Zmagania rozpoczną w czwartek, 4 maja, od najważniejszego, zdaniem wielu, przedmiotu - języka polskiego. Nastąpią dość znaczne zmiany jeśli chodzi o formułę egzaminu, który po raz pierwszy potrwa aż 240 minut (4 godziny)! Jakie tematy będą wiodące? Znajomość których lektur okaże się w tym roku kluczowa? ZNAMY JUŻ CZĘŚĆ TEMATÓW! W naszej galerii w odpowiednim czasie znajdziecie ARKUSZE MATURALNE CKE 2022 z języka polskiego, a później także ODPOWIEDZI!

To była już szósta edycja powiatowego Festiwalu "Nasz talent" im. Henryka Gmitra. W Koziegłowach, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Promocji Kulturyodbył się koncert finałowy.

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

157 uczniów, z pięciu klas, przystąpiło do egzaminu z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im.mjr. Henryka Sucharskiego, w czwartek, 4 maja.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myszkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nadchodzi czas Komunii. Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.