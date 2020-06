Przegląd prasy 26.06.2020 Myszków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myszkowa

Dzisiaj, 26 czerwca, w Częstochowie bandyci napadli na bank przy al. Wyzwolenia, w Częstochowie,

Prezydent Andrzej Duda w Krzepicach. W ostatni dzień kampanii urzędujący prezydent odwiedził powiat kłobucki, a konkretnie Krzepice, gdzie zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. Ostatni raz w powiecie kłobuckim prezydent Andrzej Duda był na początku 2019 roku.

Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.