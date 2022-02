Przegląd prasy 24.02.2022 Myszków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myszkowa

Czy ubezpieczenia w województwie śląskim są droższe niż w pozostałych regionach Polski? Eksperci CUK Ubezpieczenia postanowili to sprawdzić i przeanalizowali ceny ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych w styczniu w naszym województwie, porównując je ze średnimi składkami krajowymi. Wygląda na to, że niestety będziemy musieli zapłacić więcej.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zna już wstępne wyniki sekcji zwłok kobiet, które znaleziono w poniedziałek 21 lutego w Romanowie. Jak udało się nam dowiedzieć, zdaniem biegłych młodsza z kobiet została uduszona. Przyczynę śmierci starszej kobiety trudno jeszcze jednocześnie wskazać. Według naszych informacji, podczas sekcji pobrano próbki DNA do identyfikacji zwłok. Wyniki badań mają być znane w ciągu kilku dni.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1407 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w woj. śląskim - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu i w pow. będzińskim. Natomiast w całej Polsce przybyło w sumie 20 456 chorych. Zmarło 360 osób, w tym 72 w Śląskiem. To najnowsze dane z 23 lutego 2022 r. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

W wydaniu specjalnym telewizji ARD wyemitowano rozmowę z Olafem Scholzem na temat sytuacji wokół Ukrainy. Jak stwierdził kanclerz Niemiec, prezydent Rosji Władimir Putin chce zmienić geografię Europy i są to groźne działania.

Województwo śląskie uruchomiło nowy projekt do walki o czyste powietrze. Do programu „Śląskie. Przywracamy błękit" zgłosiło się aż 80 samorządów - Połowa Śląska wchodzi w ten program i to jest bardzo dobry sygnał - mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.