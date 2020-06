Przegląd prasy 16.06.2020 Myszków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Myszkowa

Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.

Do Żarek Letniska, znanej miejscowości letniskowej w powiecie myszkowskim, obecnie trudno dojechać. Wszystko przez przebudowę DW 791. Obecnie trwają prace zarówno pomiędzy Porajem a Żarkami Letnisko, jak i pomiędzy Żarkami Letnisko a Myszkowem.

Wiesz, gdzie głosować w Koziegłowach podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po Koziegłowach 28.06.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w Koziegłowach zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów.

Nie trzeba wyjeżdżać nad Bałtyk, żeby się wylegiwać, opalać na prawdziwym bałtyckim piasku. Wystarczy wybrać się do Częstochowy.

Federacja Naturystów Polskich zrzesza miłośników opalania się nago z całej Polski - a najwięcej... z woj. śląskiego! W Polsce mamy trzy legalne plaże dla miłośników opalania nago nad Bałtykiem i jedną w woj. śląskim. Jest też również sporo tzw. dzikich plaż, które działają nieoficjalne. Gdzie dokładnie?

Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

Lista lokali wyborczych w Myszkowie, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.