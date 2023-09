Przedszkola w Myszkowie. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola niepubliczne w Myszkowie działają zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do danego przedszkola wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.

Rekrutacje do przedszkoli trwają zwykle w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych ustalane są odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach może mieć zaledwie 2,5 roku, decyzję w tej sprawie może podjąć placówka.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe bądź w sposób tradycyjny, czyli samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Myszkowie możesz znaleźć na ich stronach internetowych oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Myszkowie?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie istotna w kontekście rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, maluch uczęszczając do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.