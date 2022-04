Przechodzący teraz na emeryturę będą mieli wyższe emerytury

Wynika to z tablic Głównego Urzędu Statystycznego przewidywanej długości życia.

Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć wyższe świadczenia przyszłym emerytom. Dla osoby, która przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, świadczenie będzie wyższe o 3,7 proc., a dla 65 latka – o 4,1 proc. niż to wyliczone na podstawie poprzedniej tablicy. Nowe tablice obowiązują od 1 kwietnia br. do końca marca 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na podstawie zawartych w niej danych ZUS oblicza wysokość emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i złożyły wniosek o świadczenie. Już drugi rok z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. Jest to spowodowane większą umieralnością.

Dane niezbędne do wyliczenia emerytury

W ubiegłym roku odnotowano 519 tys. zgonów, czyli o 33 tys. więcej niż w 2020 r. oraz o 111 tys. więcej niż w 2019 r. W rezultacie po raz drugi z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. - Dane zawarte w tablicy GUS są niezbędne do obliczenia wysokości emerytury. Ustalenie wysokości emerytury to proste działanie matematyczne. Należy podzielić sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.) przez przeciętne dalsze trwanie życia. W tablicy jest ono wyrażone w miesiącach, które statystycznie emeryt powinien przeżyć. Jeśli to statystyczne dalsze trwanie życia się zmniejsza to wyliczone świadczenie jest wyższe - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.