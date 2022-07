Procesja z figurą Matki Boskiej Leśniowskiej z Żarek do sanktuarium w Leśniowie ZDJĘCIA

Uroczystość rozpoczęła się przed Urzędem Miasta w Żarkach. Gości, z biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej Andrzejem Przybylskim, powitał burmistrz Żarek Klemens Podlejski. Ksiądz biskup poświęcił tablicę upamiętniającą ogłoszenie Matki Boskiej Leśniowskiej patronką gminy Żarki. Urząd był pierwszą, ze stacji na drodze procesji, która z figurą Matki Boskiej Leśniowskiej, przeszła do sanktuarium Matki Boskiej w Leśniowie. Druga stacja była przy kościele parafialnym w Żarkach.

Figurę Matki Boskiej Leśniowskie nieśli na zmianę parafianie, księża, samorządowcy, paulini.

Zobacz galerię zdjęć

W sanktuarium leśniowskim uczestnicy uroczystości modlili się podczas mszy polowej, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Andrzej Przybylski.

30 sierpnia 2018 roku Rada Gminy Żarki podjęła uchwałę, w której wyraziła taką wolę i upoważniła burmistrza Miasta i Gminy Żarki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach do wystąpienia do Kurii Diecezjalnej w Częstochowie o wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia Matki Boskiej Leśniowskiej Patronką Gminy Żarki. Dniem patronki będzie 2 lipca, dzień odpustu Matki Boskiej Leśniowskiej.

9 września 2019r. – wystąpienie Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

19 sierpnia 2020r. – Najświętsza Maryja Panna Leśniowska Patronką Gminy Żarki - zatwierdzenie przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.