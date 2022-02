Proces księdza z Koniecpola oskarżonego o pedofilię. Strony wygłosiły mowy końcowe

Na dzisiejszą rozprawę, która trwała prawie trzy godziny, sąd wezwał jeszcze jednego świadka. 34-letni Michał P. odpowiada przed sądem za doprowadzenie nastolatki do obcowania płciowego i poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Jego obrońcą jest znany prawnik, prof. Jan Widacki, były poseł, były ambasador RP na Litwie, felietonista tygodnika „Przegląd".

Śledztwo w tej sprawie trwało prawie rok. Prokuratura Rejonowa w Myszkowie wszczęła śledztwo w sprawie księdza po zawiadomieniu, które wniosła kielecka kuria (Koniecpol jest w diecezji kieleckiej). Zawiadomienie złożył delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży do prokuratury kieleckiej.

Było to w połowie 2019 roku po emisji filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu". W zawiadomieniu informowano, że do przestępstwa doszło na terenie parafii w gminie Koniecpol, w powiecie częstochowskim. Dlatego prokuratura kielecka po analizie otrzymanych materiałów przesłała sprawę księdza z Koniecpola do właściwej terytorialnie miejsca popełnienia przestępstwa Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, w okręgu częstochowskim.