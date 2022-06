Premier Mateusz Morawiecki w Myszkowie - zobacz ZDJĘCIA. Odsłonił mural, otworzył strzelnicę i spotkał się z mieszkańcami

Odsłaniając mural premier podkreślił, że jest to sztafeta pamięci. - To o co walczył zostało wywalczono - powiedział Mateusz Morawiecki. Jego twarz jaśnieje, bo Polacy zachowują się w obliczu wojny na Ukrainie tak jak trzeba.

Inicjatorką powstania muralu była europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska. Od 7 lat europosłanka organizuje wojewódzkie konkursy o żołnierzach wyklętych, w których wzięło udział już prawie 2 tys. uczniów. W tym roku konkurs wygrała Patrycja Słocińska, która z premierem i europosłanką odsłoniła mural.