Prasówka Myszków 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myszkowie nie minęło Cię nic ważnego

📢 Kosmetyczny hit: serum nawilżające. TOP 10 skutecznych składników Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność! 📢 Zadbane i nowoczesne stadiony w niższych ligach [PRZEGLĄD] Ładne i nowoczesne stadiony nie są domeną wyłącznie klubów Ekstraklasy i jej bezpośredniego zaplecza. W niższych ligach także spotkamy komfortowe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z nich! 📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki.

📢 Twoje auto czeka przegląd? Sprawdź te rzeczy! Oto najczęstsze usterki polskich samochodów Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach! 📢 Grali w Ekstraklasie, są na bezrobociu. Niektórzy pracy szukają od roku Rozgrywki PKO Ekstraklasy zostały wznowione, ale z różnych względów nie wszyscy zawodnicy zachowali miejsca pracy. Są też i tacy, którzy klubów szukają od początku sezonu. Którzy piłkarze widnieją na liście bezrobotnych? Kilku z nich w piłkę nie gra już prawie rok.

📢 Prof. Anna Wypych-Gawrońska wybrana rektorem uniwersytetu w Częstochowie Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska została wybrana na drugą kadencję (2020 - 2024) rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 📢 Nikt się nie zgłosił na przetarg kupna Huty Częstochowa za 250 mln zł Hutę Częstochowa można było kupić za 250 milionów złotych. Taka była cena wywoławcza przetargu. 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności. 📢 Spacer po polskich Malediwach. Ale tutaj ładnie! Park Gródek zachwyca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Turyści pokochali Park Gródek. Nic dziwnego. Polskie Malediwy zachwycają zarówno na fotografiach, jak i podczas wizyty w Gródku. Strome klify, piękne okoliczności przyrody, piękna woda. Można zamknąć oczy i poczuć się tutaj jak w raju. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to zdecydowanie warto się wybrać. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Parku Gródek w Jaworznie.

📢 Wojsko robi wielką wyprzedaż. Samochody używane, sprzęt, wyposażenie i specjalistyczna odzież i obuwie mogą być twoje Prowadzisz aktywny tryb życia, marzy ci auto z demobilu, lubisz militarny styl? Armia ma ofertę prawie dla każdego. Wystawiła na przetarg odzież, sprzęt i wyposażenie. Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104. 📢 Kiedy otwarcie basenów w Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku i Lublińcu? Amatorzy pływania będą musieli uzbroić się w cierpliwość Kiedy zostaną otwarte baseny w północnej części województwa śląskiego? Mieszkańcy Częstochowy, Kłobucka, Myszkowa i Lublińca na razie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo otwarcie basenów w niewielu miejscach nastąpi zgodnie z rządowymi planami 6 czerwca 2020 roku.

