Prasówka Myszków 31.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myszkowie nie minęło Cię nic ważnego

Gwiazdy i gwiazdorzy, celebrytki i celebryci – to ich życie śledzimy jak dobry serial i to oni często inspirują nas do zmian, podejmowania wyzwań i ruszania się z domu. W minionym sezonie polskie gwiazdy upodobały sobie spędzanie zimy na słonecznym Zanzibarze, a w ślad za nimi ruszyli polscy turyści. Wcześniej modne było Mykonos, Malediwy i Teneryfa. W tym roku celebryci upodobali sobie Dubaj. Właśnie tam Robert Lewandowski udał się z żoną na Globe Soccer Awards 2021, tam też Sylwestra spędzą Agnieszka Włodarczyk z mężem i Michał Koterski z żoną.

Okres sylwestrowy sprzyja powstawaniu urazów skóry związanych z puszczaniem fajerwerków. W czasie zabawy ze sztucznymi ogniami może dojść do łagodnych, ale i poważniejszych oparzeń. Sprawdź, kiedy sam możesz opatrzeć ranę i co robić, gdy dojdzie do oparzenia. Poznaj domowe sposoby łagodzenia urażonej skóry i zobacz czego nigdy nie powinno się przykładać do rany.

To jedna z najważniejszych inwestycji w infrastrukturze komunikacyjnej. Budowa wiaduktu nad Centralną Magistralą Kolejową w Kotowicach przebiega zgodnie z planem.

Sylwester na Stadionie Śląskim. W piątek, 31 grudnia, na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się Sylwestrowa Moc Przebojów. Na scenie w Kotle Czarownic wystąpią m.in. Doda, Cleo, Danzel czy Bajm. Przed rozpoczęciem imprezy warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dojazdu, parkingów czy komunikacji miejskiej.