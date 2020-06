Prasówka Myszków 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myszkowie nie minęło Cię nic ważnego

21 czerwca 2020 (niedziela) w godz. 10.00 – 14.00 przy OSP Żarki (ul. Ofiar Katynia 3) zostanie zorganizowana akcja poboru krwi. Dawcą może zostać zdrowa osoba w wieku 18 do 65 lat, niezbędny jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania, waga powyżej 50 kg. Przed oddawaniem krwi należy zjeść lekkostrawny posiłek oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, nie wolno spożywać alkoholu ani innych substancji zmieniających nastrój, należy ograniczyć palenie papierosów. Akcja jest organizowana przez OSP Żarki we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Dzisiaj ósmoklasiści zdają ostatni egzamin. To sprawdzian z języka obcego.