Prasówka Myszków 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myszkowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Myszków 16.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka 10 stycznia szkoły wrócą do stacjonarnej nauki, nie ma co do tego wątpliwości – stwierdził w poniedziałek szef MEiN Przemysław Czarnek. Czy to odpowiednie stanowisko w obecnej sytuacji?

📢 Gwiazdy, które mają domy za miastem. Zobaczcie, jak mieszkają! Azyl, twierdza, oaza spokoju, własne miejsce na ziemi - taki powinien być dom. Bezpieczny, przytulny, nasz. Dla znanych osób, które na co dzień wiodą intensywne życie w blasku fleszy, posiadanie własnego domu, z dala od miejskiego gwaru, to jedno z podstawowych marzeń. Zobaczcie, jak za miastem mieszkają gwiazdy!

📢 Najtańsze dwa pokoje od dewelopera – ile dziś kosztuje takie mieszkanie? Sprawdzamy ceny nieruchomości Ile trzeba dziś mieć w portfelu, by kupić najtańsze nowe dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Trójmieście? A jak sytuacja wygląda w Gliwicach lub Jaworznie? Na te pytania odpowiedzieli deweloperzy, my zaś prezentujemy przegląd cen w galerii.

Prasówka 16.12 Myszków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Myszkowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie na nordic walking do 36 km od Myszkowa. Urokliwe trasy na weekend 18 - 19 grudnia Szukasz nowych ścieżek nordic walking w okolicy Myszkowa? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Myszkowa na nordic walking. Na ten tydzień wybraliśmy szlaki w odległości do 36 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.