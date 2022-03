Prasówka Myszków 11.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myszkowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Myszków 11.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W czwartek 10 marca w Sądzie Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces 35-letniego Sławomira Ż. Mężczyzna jest oskarżony o trzy przestępstwa, a najpoważniejszy zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa teścia. Oskarżony strzelał z karabinu AK 47 w okna i drzwi domu teścia. - Nie chciałem nikogo zranić albo zabić. Coś we mnie pękło, kiedy dowiedziałem się, co teść zrobił żonie - mówił na ławie oskarżonych 35-latek, który do czasu aresztowania był przedsiębiorcą. Oskarżony decyzją sądu będzie mógł opuścić areszt, jeśli w ciągu 14 dni zapłaci poręczenie w wysokości 50 tysięcy zł.