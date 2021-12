Prasówka Myszków 10.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Myszkowie nie minęło Cię nic ważnego

Miesiąc trwania konkursu już za nami, tysiące oddanych głosów - i mamy zwycięzców! We wtorek, 20 listopada, o godz. 21.00 zakończył się plebiscyt miejski na najlepszego nauczyciela w powiecie myszkowskim. Kto zwyciężył? Kto awansował do finału wojewódzkiego i zdeklasował oponentów? Sprawdź w galerii i poznaj laureatów!

Te dane wzbudzają niepokój! Wśród 5 miast i powiatów w Polsce z najwyższym wskaźnikiem zakażeń - aż dwa są z terenu woj. śląskiego! Mało tego, to u nas jest miasto z najwyższym wskaźnikiem zakażeń w Polsce - w czwartek 9 września były to Żory! Liczba tzw. czarnych stref, w których sytuacja jest najpoważniejsza rośnie w Śląskiem!

Warsztaty tworzenia ozdób, dekoracji i kalendarzy adwentowych, koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu m.in. Chóru Jasnogórskiego i kapeli góralskiej, a do tego czytanie bajek przez częstochowskich sportowców, artystów i… prezydenta Częstochowy. W Galerii Jurajskiej szykuje się wielkie odliczanie do świat, które potrwa do 19 grudnia.

Myszkowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 55-latek zwrócił na siebie uwagę mundurowych, ponieważ nie miał maseczki.

ŚLĄSKIE. Jak co roku Polski Alarm Smogowy publikuje dane statystyczne za poprzedni rok. W rankingu zostały umieszczone 3 parametry, miejscowości: z największą liczbą dni smogowych, najbardziej rakotwórczym powietrzem oraz najwyższym stężeniem pyłu PM10. W trzech kategoriach niechlubnym zwycięzcą został Nowy Targ. Jak prezentują się śląskie miejscowości w najnowszym rankingu?