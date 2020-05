Poszukiwani świadkowie wypadku drogowego w Kotowicach

Myszkowscy policjanci poszukują świadków wypadku drogowego do którego doszło 30 kwietnia b.r. w Kotowicach. W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby w tym 3-letnie dziecko. Wszystkich, którzy byli świadkami tego zdarzenia prosimy o kontakt pod nr tel. 34 315-32- 89 lub 112.

Policjanci z Myszkowa wyjaśniają szczegóły i okoliczności wypadku drogowego do którego doszło 30 kwietnia 2020 roku około godz. 13.15 w Kotowicach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący bmw- bdb, jadąc w kierunku Mirowa w skutek nieprawidłowego manewru wyprzedzania (zbyt szybką zmianę pasa na prawy) spowodował, że kierujący Volkswagenem Bora-31-letni myszkowianin- jadąc w tym samym kierunku, stracił panowanie nad samochodem, zjechał na lewe pobocze, przewrócił pojazd i uderzył w przydrożne drzewo. Następnie kierujący bmw odjechał z miejsca zdarzenia. 31-letni kierowca i 3-letnie dziecko z obrażeniami ciała trafili do szpitala.