Posprzątali Jurę w Ostrowie, w gminie Żarki. Jak co roku na Święto Ziemi ZDJĘCIA js

To już tradycja w Ostrowie, w gminie Żarki. W Dniu Święta Ziemi sołtys Ostrowa Wojciech Sołtys zaprosił mieszkańców do udziału w akcji sprzątania Ostrowa. Wywiesił na tablicach ogłoszeń informację, wysyłał SMS informujące o akcji a do niektórych mieszkańców dzwonił i również informował o planowanej akcji z zaproszeniem do udziału.