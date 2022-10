Poraj . Dwaj mężczyźni z Żarek Letnisko zatrzymani z narkotykami

- W Poraju, kryminalni z Myszkowa skontrolowali dwóch mężczyzn. Ich działanie było poprzedzone informacją, że mogą posiadać narkotyki. W trakcie kontroli mundurowi zauważyli, że obaj mężczyźni są zdenerwowani sytuacją - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Podczas dalszych czynności na jaw wyszedł powód zachowania obu mężczyzn. W pojeździe którym przebywali, policjanci odnaleźli i zabezpieczyli marihuanę i amfetaminę. W mieszkaniu jednego z nich śledczy zabezpieczyli kolejne porcje narkotyków. Obaj zostali zatrzymani do wyjaśnienia. Usłyszeli już zarzuty i przyznali się do posiadania narkotyków. Teraz czekają ich niemałe kłopoty, bo za posiadanie narkotyków do więzienia mogą trafić nawet na 3 lata. Wkrótce o ich losie zadecyduje sąd