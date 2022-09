Poraj. Był poszukiwany, wpadł, bo wywołał awanturę rodzinną

- W sobotę przed godzina 19. dyżurny myszkowskiej policji odebrał zgłoszenie o awanturze w jednym z porajskich mieszkań - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Na miejsce pojechali mundurowi z Koziegłów. Okazało się, między kobietą a jej pijanym synem doszło do awantury. W trakcie legitymowania okazało się, że 39-latek ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Jest poszukiwany przez myszkowski sąd, który wydał za nim nakaz zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego za przestępstwo oszustwa. Mężczyzna został zatrzymany. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, 39-latek trafił do zakładu karnego.