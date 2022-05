Poraj. 14-latek zatrzymany przez policję z narkotykami

- Do zatrzymania doszło w Poraju w pobliżu zbiornika wodnego. Patrol mundurowych z Koziegłów podczas kontroli tego miejsca zauważył chłopca, który na widok radiowozu odrzucił foliowe zawinątko w stronę wału przeciwpowodziowego - informuje asp. sztab. Barbara Pioznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Podczas kontroli okazało się, że 14-latek z gminy Poraj w kieszeni miał szklaną lufkę w której znajdowała się zielona substancja. W tym co odrzucił młodzieniec była ta sama substancja, która należała do niego. Test wykazał, że to marihuana. Nieletni został zatrzymany. Za posiadanie środków zabronionych odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności chłopiec został przekazany pod opiekę ojca.