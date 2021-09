Ponad 600 uczestników Bike Atelier MTB Maraton 2021` w Żarkach zobacz ZDJĘCIA 200 Wyniki

Trudna trasa wiodła malowniczymi, jurajskimi ścieżkami. Przewyższenie terenu wynosiło od 400 do 1200 metrów.

Przygotowano cztery dystanse: PRO, HOBBY, MINI i FAMILY.

PRO, bo to najdłuższa dystans - 69 kilometrów. Nieco łatwiejszy dystans to HOBBY - 36 km, wersja dla debiutantów i osób, które nie mają doświadczenia w ściganiu MTB, to dystans MINI- 21 km. Rodziny mogły wystartować na dystansie FAMILY.

Start i meta były w Leśniowskej Frajdzie.

Przed dwoma laty gospodarzami maratonu były trzy miejscowości: Żarki, Niegowa i Janów.

Żarecka, niedzielna impreza została bardzo dobrze przygotowana. Trasa była ciekawa, pogoda dopisała. Na zawody do Żarek przyjechały całe rodziny z całej Polski. Na terenie miasteczka maratonu na Turystycznej Frajdzie były m.in. stoiska partnerów wydarzenia, punkt gastronomiczny oraz myjki na rowery oraz punkt informacji turystycznej Gminy Żarki.