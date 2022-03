Pomoc dla Ukrainy w Myszkowie. Trwa zbiórka towarów w Starostwie Powiatowym - ZDJĘCIA

W samym starostwie też jest punkt, w którym można przekazywać m.in. środki higieny, odzież, żywność.

Zbiórka będzie prowadzona tak długo jak będzie potrzebna pomoc dla Ukrainy. Po dostarczeniu przedmiotów ze zbiórek w gminach zorganizowany zostanie transport do miejsc, w których zostaną rozdzielone między potrzebujących.

Starostwo informuje co jest najbardziej potrzebne, co można przekazywać, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Odzież i okrycie:

• Koce zwykłe i termiczne

• Śpiwory

• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

• Materace

• Ubrania (wyłącznie nowe)

• Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

• Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło

• Dezodoranty

• Pasta do zębów

• Szczoteczki do zębów

• Grzebienie

• Bielizna damska, męska, dziecięca

• Podpaski

• Pampersy

• Pieluchy dla dorosłych

• Papier toaletowy i ręczniki papierowe

• Ręczniki (w tym z mikrofibry)

• Worki na śmieci

• Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji

• Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:

• woda

• żywność do szybkiego przygotowania (instant)

• batony (w tym energetyczne),

• bakalie, orzechy,

• konserwy,

• makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

• narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

• Zapałki

• Baterie, powerbanki

• Oświetlenie, w tym latarki

• Świece

• Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

• Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)

• Broń biała

• Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania

• Inny sprzęt militarny i paramilitarny

• Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia

• Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej

Zbiórka w Starostwie jest prowadzona codziennie w godz. 9.00-18.00.