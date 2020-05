Policjant po służbie odnalazł zaginionego mężczyznę

Mężczyzna, którego zaginięcie zgłoszono, cierpi na schizofrenię i nie przyjmuje leków. Z relacji matki wynikało, że j wieczorem wyszedł z domu i do następnego dnia nie wrócił.

Zastępca komendanta podinsp. Michał Chola ogłosił alarm dla całej jednostki. Czynnościami dowodził zastępca naczelnika wydziału kryminalnego. Na miejsce przybyły także inne służby m.in. funkcjonariusze straży pożarnej i GOPR-u.

Zanim jednak przystąpiono do poszukiwań, akcję przerwał policjant z wydziału kryminalnego, który poinformował dowódcę, że odnalazł zaginionego. To właśnie on jadąc do służby w związku z ogłoszonym alarmem, na ul. Wolności w Myszkowie zauważył mężczyznę, który szczególnie zwrócił jego uwagę. Okazało się, że to zaginiony 39-latek. Na miejsce przyjechał policyjny patrol, który potwierdził tożsamość mężczyzny, którego zawieziono do rodziny.