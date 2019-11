Policjanci zatrzymali włamywacza. Kradł m.in. elektronarzędzia

Policjanci z Koziegłow otrzymali informację, że na terenie jednej z niezamieszkałych działek wewnątrz altany ktoś zgromadził elektronarzędzia, rower górski i inne przedmioty, które nie nalezą do właściciela działki. Stróże prawa szybko ustalili, że rower pochodzi z kradzieży i od razu nabrali też podejrzeń, że pozostałe przedmioty mogą również pochodzić z przestępstwa. Niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do wyjaśnienia tej sprawy. Ich szybkie działania doprowadziły do zatrzymania wewnątrz altany dobrze znanego im 21 latka.Jak się okazało, młody mężczyzna miał związek z kradzieżami. Na początku 21-latek przyznał się jedynie, do kradzieży roweru, a o pozostałych wartościowych przedmiotach twierdził, że nic nie wie. Wobec tego 21-latek trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu następnego dnia 4 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem do których przyznał się podczas przesłuchania. Jak się okazało przestępstw tych dokonał zaledwie jednej nocy na terenie Myszkowa i Koziegłów. Skradzione przedmioty ukrył- jak myślał- w opuszczonej altance. Śledczy w całości odzyskali skradzione mienie. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.