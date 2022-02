Policjanci wezwani do domowej awantury znaleźli narkotyki

Myszkowscy policjanci z Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Nielegalne substancje zostały znalezione podczas interwencji domowej. Mundurowi zabezpieczyli narkotyki, a podejrzanego zatrzymali.

- Do zatrzymania mężczyzny doszło podczas interwencji domowej w Myszkowie w jednym z mieszkań. Na telefon alarmowy zadzwonił mężczyzna prosząc o pomoc policjantów w związku z awanturą domową. Ze zgłoszenia wynikało, że jego 25-letni brat, wszczął domową awanturę i jest pobudzony - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie. Na miejscu policjanci zastali stojącego przed domem 25-latka, który na ich widok policjantów odrzucił coś na sąsiednią działkę. Policjanci to zauważyli. Jak się okazało była to marihuana co potwierdził tester. 25-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Za posiadanie marihuany grozi mu nawet 3 lata więzienia.