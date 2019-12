Policjanci spełnili marzenie 5-letniego Olka ZDJĘCIA

Olek jest podopiecznym Ogólnopolskiej Fundacji ISKIERKA, zajmującej się pomocą i wsparciem dzieci z aplazją szpiku oraz ich rodzin. Ma 5 lat. Jego opiekunem jest wolontariusz Mateusz Baran, który na co dzień pełni służbę w myszkowskiej komendzie. Mateusz i Olek pracują razem zaledwie od kilku miesięcy. Przez ten krótki czas między mundurowym a jego podopiecznym wywiązała się silna więź. Chłopiec bardzo zufał swojemu opiekunowi - do tego stopnia, że opowiedział mu o swoich marzeniach. Jednym z nich jest związane ze służbą Mateusza - chłopiec marzy, aby w przyszłości zostać policjantem. Jego opiekun często opowiada mu o swojej codziennej służbie. Dlatego mały Olek bardzo szanuje policjantów, doceniając ich ciężką i odpowiedzialną służbę. St. post. Mateusz Baran postanowił zrobić swojemu podopiecznemu niespodziankę i zaprosił go razem z rodzicami do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. To były chwile, które na pewno na długo pozostaną w pamięci chłopca...