Policja znalazła narkotyki w mieszkaniu 26-latka z Myszkowa

- Do zatrzymania doszło wczoraj rano w Myszkowie w jednym z mieszkań. Kryminalni przeszukali tam pomieszczenia, pponieważ mieli informację, że 26-latek może posiadać narkotyki - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska oficer prasowy KPP w Myszkowie. Policjanci znaleźli woreczek z zielonym suszem. Substancję zabezpieczono, a mężczyznę zatrzymano. Badanie testerem potwierdziło, że jest to marihuana z której można przygotować 19 "działek" tego narkotyku. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy. Za posiadanie środków zabronionych do więzienia może trafić nawet na 3 lata.