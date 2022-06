Policja radzi jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą

Najczęściej łupem padają niezabezpieczone jednoślady, bądź te przypięte słabymi zapięciami. Złodziej, widząc dwa rowery, z których jeden zabezpieczony jest cienką linką, a drugi zabezpieczeniem trudnym do pokonania, za cel wybierze z pewnością ten pierwszy. Nie ułatwiajmy złodziejom życia i wyposażmy swoje jednoślady w solidne i trudne do usunięcia w krótkim czasie zabezpieczenia. Przy ich zakupie należy pamiętać, że nie zawsze grubość całej linki mówi nam o jej solidności. Najczęściej to sama osłona linki z tworzywa sztucznego powoduje złudzenie jej grubości, a umieszczona w środku metalowa linka jest na tyle cienka, że szybko podda się nożycom. W związku z tym wybieraj tylko sprawdzone zabezpieczenia. Nawet, jeżeli nie są najtańsze, to ich zakup jest i tak wielokrotnie tańszy niż zakup nowego roweru. Warto również rozważyć oznakowanie swojego jednośladu.

Jak przypiąć rower?

Przede wszystkim nie za samo koło, gdyż jego zdjęcie zajmuje tylko kilka - kilkanaście sekund. Najlepiej przypiąć rower jednym zapięciem za koło i ramę jednocześnie. Ponadto pamiętaj, że na nic się zda solidne zabezpieczenie, jeżeli przypniesz swój pojazd do słabo zamocowanych elementów, które po kilku szarpnięciach, bez trudu dają się wyjąć z podłoża, czy ściany budynku. Elementy, do których przypinamy rower muszą być solidne i trwale przymocowane. Uważaj także na przypinanie roweru do niskich słupów, na których zamontowane są np. znaki drogowe. Tarczę takiego znaku można szybko odkręcić i zdjąć, a rower wraz z zabezpieczeniem zostanie zdjęty górą. Pamiętaj także, że łupem sprawców padają nie tylko rowery, ale także i ich osprzęt, jak na przykład liczniki, pompki, czy zawieszone torby. Złodzieje nie gardzą nawet dobrymi siodełkami, czy kołami, które coraz częściej są montowane za pomocą szybkich zacisków pozwalających je sprawnie zdemontować.

Gdzie można bezpiecznie zostawić rower?

Jednoślad najlepiej pozostawić w miejscu, gdzie chodzi dużo ludzi, nie zapominając przy tym o zastosowaniu solidnych zabezpieczeń. Dobre miejsca to centrum, okolice budynków użyteczności publicznej oraz teren, gdzie umieszczone są kamery monitoringu wizyjnego. Wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że operator monitoringu zauważy próbę kradzieży i na miejsce natychmiast zostanie skierowany patrol Policji. Natomiast pozostawienie roweru w ciemnym zaułku daje złodziejowi więcej czasu i możliwości na działanie nawet wtedy, gdy rower jest solidnie przypięty.

Warto również oznakować swój rower. W tym celu należy skontaktować się ze swoim dzielnicowym.