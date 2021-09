Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny śmierci mężczyzny znalezionego w Warcie

- Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 11. przy ulicy Pułaskiego w Myszkowie. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w przepuście wodnym przy dopływie rzecznym odnaleziono ciało mężczyzny - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska.

Na zwłoki w rzece, w okolicy Kauflanda, natrafił przypadkowy przechodzień. To miejsce w dzielnicy Myszkowa, Mijaczowie. W pobliżu są sklepy, kościół,starostwo powiatowe. Rzeka, w której znaleziono zwłoki, to odnoga głównego nurtu Warty,, wypływająca ze stawów, które kiedyś były wykorzystywane przez zakłady papiernicze. Na miejscu pracowali kryminalni pod nadzorem prokuratora. Po wyłowieniu ciała z wody ustalono tożsamość zmarłego. To 46-letni mieszkaniec Myszkowa. Myszkowscy śledczy, pod nadzorem prokuratury, ustalają okoliczności tej tragedii.

- Zostało zarządzone przeprowadzenie sekcji zwłok - informuje prokurator Dariusz Bereza, szef Prokuratury Okręgowej w Myszkowie.