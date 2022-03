Pod Myszkowem jest niezwykłe miejsce! To Góra Trzech Rzek - prawdziwy unikat!

To miejsce jest w Markowicach, w gminie Koziegłowy. Jest nim najwyższe wzniesienie (386 m n.p.m.) Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

Dlaczego Góra Trzech Rzek ? Ponieważ stanowi dział wodny największych rzek Polski: Wisły, Odry i Warty. Spływające z niej wody opadowe i roztopowe trafiają Brynicą, Czarną Przemszę i Przemszę – do Wisły, Małą Panwią – do Odry, a Rzeniszówką i Bożym Stokiem – do Warty.