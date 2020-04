Pierwszy dzień gdy można pójść do parku Jak było na Dotyku Jury ZDJĘCIA

W Myszkowie takim miejscem wypoczynku jest Dotyk Jury, kompleks rekreacyjno-sportowy.

Dzisiaj, 20 kwietnia, w samo południe było tam niewiele osób.

- Przyszłam trochę pospacerować -mówi pani Maria, emerytka. - Mieszkam, w pobliżu, w blokach. Z okna widzę ten piękny ośrodek, ale nie wolno było tu przychodzić.

Spacerowali emeryci, matki z małymi dziećmi i właściciele psów z pupilami.

Nieczynne są boiska na Dotyku Jury, które przyciągały młodzież.

Są tam boisko do siatkówki plażowej, boiska do koszykówki, piłki nożnej, jest również plac zabaw.

Nie było też chętnych do korzystania ze ścieżki zdrowia, która wiedzie przez sąsiedni las.