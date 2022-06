Pierwsza Komunia w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Mijaczowie - zobacz ZDJĘCIA! Janusz Strzelczyk

W niedzielę, 29 maja, w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mijaczowie dzieci przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej. Dla dzieci komunijnych było w kościele wyznaczone specjalne miejsce w ławkach, w których tylko one siedziały. Do sakramentu przystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.