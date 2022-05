Pierwsza Komunia Święta w Myszkowie w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika Zobacz ZDJĘCIA

To była pierwsza grupa dzieci, które przystąpiły w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej w tej parafii. Druga grupa przystąpi do pierwszokomunijnego sakramentu przystąpi za tydzień..

Przed kościołem rodzice pobłogosławili dzieci. Następnie ksiądz proboszcz uroczyście wprowadził dzieci komunijne i ich rodziców chrzestnych i rodziców do kościoła.

Podczas mszy dzieci przyniosły do ołtarza, na ręce księdza proboszcza symboliczne dary, m.in. chleb, wino, świecę.

Pierwsza Komunia Święta to uroczystość katolicka, w której podczas mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Do Pierwszej Komunii Świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.

W Polsce wiek przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Jest możliwość dopuszczenia do komunii św. dzieci młodszych.