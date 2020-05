Peron w Myszkowie będzie zadaszony. Modernizacja na kolei ZDJĘCIA

Remont ostatniego odcinka linii kolejowej z Warszawy do Katowic (nr 1), od Częstochowy do Zawiercia w woj. śląskim wchodzi w kolejną fazę. Inwestycja jest warta 370 mln zł. Finał w czwartym kwartale tego roku.

Prace na 17-kilometrowej trasie od Częstochowy do Poraja obejmują wymianę torów i sieci trakcyjnej. Nowe rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem zapewnią sprawny przejazd pociągów.

Podróżni skorzystają z podwyższonych peronów na przystankach Częstochowa Raków i Korwinów oraz na stacji Poraj.

Perony będą antypoślizgowe, oświetlone i monitorowane, wyposażone w nowe wiaty i dostosowane do potrzeb osób , które mają problemy z poruszaniem się. Na perony w Częstochowie Raków podróżni przejdą wyremontowanym przejściem podziemnym. Pociągi pojadą szybciej - prędkość wzrośnie ze 120 do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu z Częstochowy do Zawiercia o około 10 minut (obecnie trwa godzinę). .

PLK w Poraju budują nową nastawnię. Nowoczesne urządzenia zwiększą poziom bezpieczeństwa ruch kolejowego.