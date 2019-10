Co miesiąc amatorzy biegania i chodzenia z kijkami po lesie spotykają się na Dotyku Jury. Do pokonanie jest dystans około 3 km. Można przebiec, przejść jedną trzykilometrową pętlę, albo maksymalnie trzy. Nie ma klasyfikacji zawodów. Przed startem losowane są nagrody dla uczestników imprezy: zegarek, zaproszenia do restauracji. wejściówki na krytą pływalnię, siłownie.

Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie.