Papugarnia w Żarkach - zobacz ZDJĘCIA. Jest blisko basenu kąpielowego

W papugarni każdy może podejrzeć życie tych niezwykle barwnych ptaków. Te swobodnie latają i cieszą oko. Za sprawą karmy można oczywiście sprawić, że ptaki znajdą się na wyciągnięcie ręki. - Karma jest do kupienia na miejscu. Specjalnie dla gości przygotowaliśmy fototapety, aby mogli skorzystać i zrobić fajne zdjęcia na pamiątkę i na potrzeby profili społecznych – dodaje pan Artur.

Wizyta w papugarni trwa do godziny. Na zewnątrz przygotowana woliera dla gołębi. Gospodarze chcą bowiem prezentować jeszcze gołębie ozdobne.

Najbliższa okazja, aby zajrzeć do papugarni już w ten w weekend. Czynne do 7 maja w godz. 10.00 – 18.00. Po długim weekendzie czynne od środy do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00. Jest możliwość rezerwacji ( otwarcia ) dla większej grupy w poniedziałek lub wtorek. Rezerwacje mile widziane. Obiekt dostępny cały rok.

Info:

JuRajskie Ptaki

Wierzbowa 13, 42 – 310 Żarki

tel. 789 631 473

e-mail: [email protected]

Polub: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091678742200