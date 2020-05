Otwierają salony fryzjerskie i kosmetyczne. Trudno o wolne miejsca

Podobnie jest w Salonie Zbyszek. Majowe terminy, także dla panów, są już zajęte. Przyjmowane są zapisy na czerwiec. Mężczyźni, którzy nie są zapisani, jeśli będą chcieli się ostrzyc jeszcze w maju muszą liczyć na okazję: jeśli wcześniej zakończy się np. koloryzowanie fryzury klientki i będzie przerwa do następnej, zapisanej pani, można będzie się ostrzyc. Ale czekać trzeba na zewnątrz zakładu.

- Nasz salon czynny jest od godz. 7. do 20. - mówi Patrycja Grabowska. - Ale obostrzenia powodują, że można będzie przyjąć mniej klientek. Trzy nasze pracownice przypadają na jedną klientkę. Koloryzacja włosów ze strzyżeniem trwa ponad dwie godziny.

- Regularnie chodzę co miesiąc do mojej fryzjerki - mówi Anna Marek, myszkowianka. - W kwietniu to było niemożliwe. Ale jetem już umówiona na poniedziałek.

W Myszkowie nie wszędzie jednak będzie można w poniedziałek, tak po prostu, wejść do salonu fryzjerskiego i ostrzyc się, zrobić efektowną fryzurę. W niektórych salonach listy klientek, klientów, na maj są już zamknięte. Przyjmowane są zapisy na czerwiec.

Dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do: - Noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług. - Stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej. - Przyjmowania tylko osób zdrowych i nie będących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym. - Serwowania napoi wyłącznie w opakowaniach jednorazowych. - Oczyszczania każdej dotykanej powierzchni kilka razy w ciągu dnia pracy. - Zabezpieczania i dezynfekcji urządzeń i mebli zabiegowych po każdym kliencie.

W salonach kosmetycznych stanowiska pracy powinny uwzględniać wymagany dystans przestrzenny między pracownikami (zalecane co najmniej 2 m). W przypadku braku takiej możliwości rekomenduje się zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia - w celu oddzielenia personelu od klienta – można też zastosować na stanowiskach manicure. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni.

Uwaga! Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno upłynąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji.

Świadczenie usług w salonach kosmetycznych powinny odbywać się w systemie zmianowym i rotacyjnym. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do gabinetu, pracownicy powinni obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy powinni:

- Nosić specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu (np., fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w min. 60 stopniach C);

- Nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle bądź też zastępczo inne rozwiązanie spełniające tę funkcję;

- Obowiązkowo nosić rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi) – jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.

Wytyczne dla klientów salonów kosmetycznych:

- Na zabiegi powinni przychodzić bez osób towarzyszących.

- Są zobligowani do zasłaniania nosa i ust oraz do noszenia rękawic ochronnych (jeśli jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

- Nie mogą też używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.