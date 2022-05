Otwarcie sezonu wędkarskiego w 2022 w Myszkowie - zobacz ZDJĘCIA

Tradycyjnie zawody odbyły się w piątym stawie. Trwały od 6. rano do 12.30. Jak to mówią wędkarze "ryby nie chciały współpracować". No cóż są takie dni, że ryby nie za bardzo chcą brać.wielkie brawa za uzyskane wyniki. Tym bardziej Zwycięzca - Sebastian Kołodziejczyk złowił 5,25 kg ryb, drugi Damian Wieloch - 3,64 kg (złowił pięknego jesiotra), a trzeci Roman Bubek- 3,28 kg.