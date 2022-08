Ostatnia wkacyjna niedziela na basenie w Żarkach ZDJĘCIA

Na basenie pojawiły się dzisiaj kaczki, które zwykle pływają na sąsiednim stawie. Ale teraz wybrały się na basen i nawet zbliżają się do kąpiących.

To był drugi sezon kąpieliska, które zostało oddane do użytku przed dwoma laty.

Tegoroczny sezon zaczął się 16 czerw­ca (czwartek, Boże Ciało). Do 21 sierp­nia za­pew­nio­na była opie­ka 4. ra­tow­ni­ków w go­dzi­nach od 11.00 do 19.00. Obiekt znaj­du­je się przy ul. Wierz­bo­wej, w cen­trum ju­raj­skie­go mia­stecz­ka.

Niecka basenu przypomina w formie wannę z betonu pogrążoną w terenie wokół której jest deptak na którym zlokalizowano elementy małej architektury takie jak latarnie parkowe i ławki. Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejących pływać (w najgłębszym miejscu 2 metry) oraz brodzik o głębokości 50 cm dla dzieci. Obie części są połączone przejściem.

Są atrakcje dla dzieci, mała zjeżdżalnia.