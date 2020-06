Ósmoklasiści piszą egzamin z języka polskiegpo. Egzamin w SP nr 5 w Myszkowie ZDJĘCIA

W Szkole Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza w Myszkowie do egzaminu przystąpiło 69 uczniów.

- Egzamin jest przeprowadzany w 9 salach - mówi Elżbieta Gocyła, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Myszkowie. - Między uczniami jest zachowany dystans co najmniej 1,5 metra. Nad przebiegiem egzaminu czuwa dwuosobowa komisja.

Do szkoły uczniowie byli wpuszczani dwoma wejściami, od godz. 8. (egzamin zaczyna się o godz. 9 i potrwa 120 minut). Przed wejściem ustawiali się w kolejce, zakładali maseczki. .Odstępy między nimi wyznaczają narysowane linie. Zaraz po wejściu do szkoły, dezynfekowali ręce.

Pierwotnie egzamin miał się odbyć w kwietniu.

- Myślę, że z powodu zmiany terminu, zmiany sposobu nauczania, całego zamieszania będzie trochę łatwiej - mówi Alan Lamch z VIII c. - Lekcje w systemie on line to jednak nie to samo co nauka w szkole.