Opady deszczu w Myszkowie. Ile go spadnie dzisiaj (30.12.2021) i w kolejnych 10 dniach?

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 70%. Według prognoz, spadnie ok. 0,9 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 90%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 4,7 mm deszczu.

Deszcz w piątek 31.12.2021

Opady deszczu pojawią się na 80%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,6 mm deszczu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz zmoknąć. Opady deszczu pojawią się w nocy na 80%. Ma spaść ok. 2,6 mm deszczu.