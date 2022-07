Od dzisiaj można składać wnioski o 300 plus, na wyprawkę szkolną

- Zaczęły się wakacje. Dla dzieci to czas odpoczynku, ale rodzice już planują wydatki na kolejny rok nauki. „300 plus” może im w tym pomóc. Podobnie jak w ubiegłych latach, na każde uczące się dziecko do 20. roku życia lub dla ucznia do 24. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, przysługuje 300 zł – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Raz w roku

Wsparcie finansowe przyznawane jest raz w roku, niezależne od dochodów rodziców. Przysługuje na uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i innych placówek edukacyjnych. „Wyprawki szkolnej” nie otrzymają dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz studenci. W sytuacji, gdy uczeń ukończył 18 lat, wniosek o 300 plus może złożyć sam za siebie.

Wnioski elektronicznie

Od zeszłego roku wnioski o „300 plus” rozpatruje tylko ZUS. Cały proces obsługi odbywa się tylko w formie elektronicznej. Rodzic ma trzy kanały przesłania elektronicznego wniosku. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu [email protected] Na profilu PUE ZUS znajdować się będzie wszelka korespondencja dotycząca rozpatrywanego wniosku, nawet jeśli rodzic składał go poprzez bankowość elektroniczną czy portal [email protected] Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy.

ZUS pomoże

Rodzice, którzy potrzebują pomocy przy złożeniu wniosku przez internet czy założeniu konta na PUE ZUS mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS. Wsparcie można otrzymać w każdej placówce Zakładu, można umówić się także na e-wizytę w ZUS.